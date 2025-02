Mahmood e la croce in testa: il look assurdo che infiamma Sanremo

Show di Mahmood al Festival di Sanremo 2025 con un medley dei suoi più grandi successi. Il cantante, a torso nudo, si è esibito con un gruppo di ballerini. Ha cantato i suoi più grandi successi, tra cui Tuta gold portata in gara lo scorso anno al Festival. Risultato? Ariston infiammato. A colpire soprattutto il look, con tanto di croce in testa. Dopo l'esibizione, Alessandro ha prestato a Carlo Conti occhiali e giacca. Un momento che il conduttore si augura che suo figlio "non veda mai".