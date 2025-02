Dybala a Sanremo, la storia social di Paulo è virale

Anche Paulo Dybala a Sanremo 2025 . Mentre su Rai 1 andava in onda la quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover e ai duetti, l'attaccante della Roma ha condiviso sui social una storia che è diventata subito virale e che ha fatto sorridere molti fan. L'argentino ha condiviso una story di Simone, un tifoso giallorosso, che mentre stava guardando la kermesse musicale ha notato delle somiglianze tra la Joya e Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede che si è esibito dal Suzuki Stage. "Tutto apposto, doveva anda a cantà a Sanremo", ha scherzato il ragazzo facendo riferimento al recente infortunio di Dybala contro il Porto: una battuta che ha divertito lo stesso Paulo, che a San Valentino ha riabbracciato la moglie Oriana Sabatini , tornata in Italia dopo un breve soggiorno a Buenos Aires, per stare accanto alla madre, l'attrice venezuelana Catherine Fulop, che si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico al tunnel carpale.

Come sta oggi Dybala dopo l'infortunio contro il Porto

Nelle ultime ore sono arrivate buone notizie sulle condizioni di salute di Paulo Dybala. L'attaccante della Roma era uscito per infortunio al 39' di Porto-Roma, gara d'andata dei playoff di Europa League, dopo un duro contrasto con Varela. Gli esami a cui si è sottoposto oggi l'argentino hanno però escluso problematiche serie, con Dybala che ha subito soltanto una forte contusione. Difficile in ogni caso immaginare Paulo in campo contro il Parma, trasferta di campionato valida per la 25esima giornata di Serie A e in programma domenica 17 febbraio. Dybala proverà a recuperare per la sfida di ritorno contro i portoghesi di giovedì prossimo, quando la Roma si giocherà l'accesso agli ottavi di finale di Europa League davanti al proprio pubblico.