Chi vince Sanremo 2025? L'intelligenza artificiale e il podio a sorpresa

Giorgia, che ha duettato con Annalisa interpretando il brano Skyfall di Adele , si è aggiudicata la serata delle Cover nel 75esimo Festival di Sanremo, battendo Lucio Corsi (che ha cantato con Topo Gigio) e la coppia Fedez-Masini. Cresce l'attesa per l'ultima serata, che decreterà l'artista che si porterà a casa il titolo. Chi si aggiudicherà la vittoria del Festival di Sanremo? L'Intelligenza Artificiale ha provato a stilare una classifica finale, svelando il podio e il quarto classificato: svelando un finale a sorpresa.

Gemini, la classifica finale di Sanremo

Secondo Gemini, sarebbe Giorgia a vincere Sanremo, ripetendo il successo di trenta anni fa (nel 1995 si aggiudicò la vittoria con il brano "Come Saprei"). La cantante romana ha portato sul palco dell'Ariston la canzone "La cura per me". Alle sue spalle completerebbero il podio Olly ("Balorda nostalgia") e Simone Cristicchi, con "Quando sarai piccola". Al quarto posto, appena sotto il podio, si classificherebbe Fedez.