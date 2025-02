Sanremo, Tony Effe denunciato dal Codacons per la collana: la risposta del rapper

SANREMO - Tony Effe e la Rai finiscono nel mirino del Codacons, nota associazione di consumatori che ha presentato un esposto all’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) per presunta pubblicità occulta, chiedendo una sanzione verso l’artista romano e nei confronti della tv di Stato: "Oggi gli stessi vertici Rai, per bocca del vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo, ammettono che la decisione del rapper di indossare al Dopofestival e nella green room di Radio2 la collana vietata sul palco dell’Ariston rappresenta una chiara violazione degli accordi firmati dagli artisti che si impegnano a evitare qualsiasi forma di pubblicità occulta durante il Festival - si legge in un comunicato del Codacons - il comportamento di Tony Effe viola palesemente gli accordi contrattuali assunti dal rapper, e rappresenta un danno per milioni di telespettatori colpiti da una forma di pubblicità occulta in favore di un marchio commerciale". Per questo motivo "sarà depositato un formale esposto del Codacons all’Agcom con cui si chiede di sanzionare pesantemente Tony Effe e la stessa Rai, colpevole di non aver impedito l’illecito".