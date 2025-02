Scaletta ufficiale Sanremo finale, quando cantano Fedez e Tony Effe, ospiti

00:29 - Carlo Conti e Alessia Marcuzzi presentano il 24° campione in gara: Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento

00:35 - Carlo Conti saluta i campioni olimpici di curling: Stefania Costantini e Amos Mosaner che gli consegnano la divisa firmata Suzuki.

00:36 - Carlo Conti e Alessandro Cattelan presentano il 25° campione in gara: Joan Thiele

00:42 - Carlo Conti e Alessia Marcuzzi presentano il 26° campione in gara: Massimo Ranieri

00:48 - Pubblicità

00:53 - Carlo Conti presenta il 27° campione in gara: Gaia

00:59 - Carlo Conti e Alessandro Cattelan presentano il 28° campione in gara: Rkomi

01:04 - Carlo Conti e Alessia Marcuzzi presentano il 29° campione in gara: Sarah Toscano

01:10 - Carlo Conti dà lo stop al televoto

01:11 - Carlo Conti introduce sul palco Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Maria Sole Pollio

01:14 - Carlo Conti saluta gli amici di Rai Radio 2 che, dalla Blue Room, stanno seguendo il Festival: Ema Stokholma e Gino Castaldo

01:16 - Carlo Conti legge la classifica (dal 29° al 6° posto)

01:20 - Carlo Conti svela i 5 finalisti in ordine di estrazione notarile, poi ricorda i numeri per votare e dà il via al televoto

01:25 - Pubblicità