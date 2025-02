Chi è Tommaso Inzaghi, il figlio di Alessia Marcuzzi e Simone e che lavoro fa nel calcio

SANREMO - Un abbraccio per trovare l'energia prima di essere protagonista sul palco dell'Ariston: è quanto ha scelto di fare Alessia Marcuzzi , che stasera affianca Carlo Conti nella serata finale del Festival di Sanremo. La celebre presentatrice romana infatti, prima di iniziare la sua performance, ha chiesto a Conti di poter abbracciare Maria Venier, seduta in platea, per poi fare lo stesso con uno sconosciuto spettatore e, infine, tornando verso il palco, anche con il figlio Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi , allenatore dell'Inter campione d'Italia.

Chi è Tommasi Inzaghi e cosa è successo durante la finale di Sanremo

Nato nell'aprile del 2001, quando il padre era attaccante della Lazio, il 23enne Tommaso Inzaghi non fa il calciatore, ma lavora nel mondo del pallone. Da qualche tempo il figlio di Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi collabora con l'agente di calciatori Federico Pastorello, titolare dell’agenzia P&P Sport Management. Laureatosi tre anni fa in Business dei media a Londra all’università di Westminster, inizialmente ha collaborato con Pastorello come scout per poi diventare agente Fifa nello scorso giugno. Tommaso ha lavorato e studiato a Londra, Roma e Milano ed è anche cofondatore dell’agenzia di eventi e intrattenimento Gipsy Tales.