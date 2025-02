Alessia Marcuzzi e la bufera social su Sanremo: Elisabetta Canalis interviene a gamba tesa

Continua a far discutere la presenza di Alessia Marcuzzi all'ultimo Festival di Sanremo, concluso sabato scorso. Su Instagram i followers della 52enne presentatrice romana stanno tuttora criticando la sua performance sul palco dell'Ariston, accanto al presentatore e direttore artistico Carlo Conti. "Avevi, davvero, la possibilità di mostrare all'Italia che non sei solo bella, ma brava, ma te la sei giocata malissimo - scrive Matteo, esprimendo un giudizio tanto severo quanto argomentato - mi spiace davvero per te. Assurdo che nessuno a te vicino (manager, staff, ecc.) non te l'abbia fatto notare da subito e placarti un attimo. Peccato". Emy invece commenta con amarezza: "Volevo sperare che una donna come lei, che ha passato la cinquantina, aspirasse a una migliore performance. Non sapremo mai se ha deciso lei o qualcuno per lei".