Sassari, Pozzecco: "Più spazio agli italiani"

OLBIA - La stagione della Dinamo Sassari è iniziata ufficialmente con il tradizionale "Welcome Day" al Geovillage Sport & Wellness Resort di Olbia. Senza Stefano Gentile, assente per un attacco influenzale, è stato Gianmarco Pozzecco il protagonista di giornata: "L'anno scorso abbiamo provato assieme allo staff ad andare in una certa direzione, cercando di dare più spazio ai giocatori che stavano meno in campo. Questi giocatori erano prevalentemente italiani, quest'anno abbiamo proseguito semplicemente il lavoro iniziato". Dello staff del Banco di Sardegna hanno un ruolo determinante i due assistenti Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa, che hanno raccontato un po' il dietro le quinte della costruzione della nuova squadra: "Quando si prendono i giocatori la prima cosa da fare è conoscerli di persona: il nostro obiettivo è quello di trovare giocatori esperti e funzionali alla nostra idea di gioco".