Cantù: sbarcati Thomas, Kennedy e Woodard

ROMA - Sono sbarcati ieri sera all'Aeroporto di Milano-Linate i tre nuovi americani dell'Acqua S.Bernardo, con il quarto, Jazz Johnson, che raggiungerà Cantù nei prossimi giorni. Dopo l'arrivo nella giornata di venerdì scorso di Jaime Smith, cavallo di ritorno in Brianza insieme a Maarten Leunen (arrivato anch'egli ieri), sono giunti nel belpaese Donte Thomas, Sha'markus Kennedy e James Woodard, giunti tutti insieme favoriti dallo stesso scalo fatto in Germania, che ha permesso ai tre di trovarsi sullo stesso volo per la tratta verso la Lombardia. Quanto a "Maarty", invece, l'ala è arrivata all'Aeroporto di Milano-Malpensa qualche ora dopo il trio, raggiungendo Cantù in tarda serata. I quattro americani, in attesa come detto di Johnson, osserveranno sin da subito il periodo di quarantena di due settimane. (in collaborazione con Italpress)