Basket, Ita Airways diventa sponsor della nazionale italiana

"Lo sport è il vero trampolino di decollo dell'Italia e vogliamo essere all'altezza dei nostri atleti". Giovanni Perosino, chief marketing di Ita Airways, annuncia così la partnership tra la compagnia aerea di bandiera e la Federazione italiana di pallacanestro (Fip), presentata durante la mattinata di martedì 22 febbraio al Paladozza di Bologna. Si tratta della prima sponsorizzazione nello sport per Ita Airways, il cui logo sarà presente per i prossimi tre anni sulla canotta della nazionale. Durante la presentazione sono state ricordate le prossime tappe delle nazionali maschili e femminili. Si parte dalle qualificazioni per i Mondiali del 2023 in Giappone, Filippine e Indonesia, con l'Italbasket impegnata contro l'Islanda, giovedì 24 febbraio in trasferta e domenica 27 febbraio in casa, proprio al Paladozza. Poi l'Eurobasket, a settembre 2022, a Milano.