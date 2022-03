Esodo al Cska Mosca: anche Daniel Hackett va via dalla Russia

MOSCA (Russia)- Il conflitto bellico intrapreso dalla Russia in Ucraina sta creando effetti disastrosi per lo sport russo: sono tanti infatti gli stranieri che stanno abbandonando le società sportive per tornare nel proprio Paese d'origine. Nel basket, dopo la momentanea sospensione da parte dell'Eurolega del Cska Mosca, del Rubin Kazan e dello Zenit San Pietroburgo (oltre che del Lokomotiv Kuban in EuroCup), i club stanno facendo i conti con un vero e proprio esodo di atleti, fra cui l'azzurro Daniel Hackett. L'ex Olimpia Milano ha infatti deciso, secondo quanto riportato anche da Mundo Deportivo, di seguire le orme dei compagni Pangos, Shengelia, Lundberg, Grigonis, Voigtmann e Bolomboy e di lasciare tempestivamente la Russia.