Ncaa, Banchero e Duke alle Final Four 2022

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - La favola di Paolo Banchero in Ncaa continua! L'azzurro è stato tra i protagonisti del successo per 78-69 di Duke contro Arkansas alla Elite 8, vittoria che è valsa il pass per le Final Four di New Orleans (2 e 4 aprile). Match dominato dai Blue Devils con 18 punti da A.J Green e 17 da Banchero che ha dato vita, con una tripla, al parziale decisivo sul finire di primo tempo. Questo successo, inoltre, arriccisce ancora il libro dei record di coach Mike Krzyzewski: 13° viaggio al gran ballo finale che vuole dire record all-time per apparizioni superando le 12 del leggendario John Wooden. Duke attende la sua avversaria che uscirà dal match tra la cenerentola di questa March Madness, Saint Peter's, e l'acerrima rivale dei Blue Devils, North Carolina.