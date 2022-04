Virtus Roma, annunciato l'ingaggio di Gabriele Scianaro

La Virtus Roma 1960 comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione sino al termine della stagione, delle prestazioni sportive di Gabriele Scianaro, playmaker di 180 cm.

Gabriele nasce a Roma il 16 Ottobre del 2001 e proviene da Formia, dove stava disputando il campionato di Serie B. Cresce tra le fila della Sam Basket Roma, sotto la guida di Roberto Castellano. Esordisce in CGold con la maglia del Pass Roma con cui gioca per due stagioni mentre contemporaneamente disputa il torneo Under 18 Eccellenza con la maglia proprio dell’alma mater Sam Basket. Nella stagione 2020/2021 si trasferisce in Calabria dove entra a far parte del roster della Mastria Catanzaro in Serie B prima di fare ritorno a Roma dove, in CGold, vincerà il campionato con la Fortitudo.

Queste le dichiarazioni di Alessandro Tonolli: “Sono molto contento dell’arrivo di Gabriele. Era già diverso tempo che lo stavamo monitorando e sicuramente la situazione infortuni ci ha spinto ad accelerare per il suo ritorno a Roma. E’ un giocatore che mi piace per la sua intensità e per il suo sapersi sacrificare per la squadra e soprattutto è un giocatore che lo scorso anno ha vinto e sa come affrontare momenti importanti come quelli che stiamo per affrontare”.