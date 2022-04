Vanoli Basket Cremona, risoluzione consensuale con Cournooh

CREMONA - Si è concluso dopo due anni il rapporto tra Vanoli Basket Cremona e il playmaker 31enne David Cournooh. Ad annunciare la notizia ci ha pensato il club, con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Vanoli Basket Cremona e l’atleta David Cournooh comunicano di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto. A David vanno i migliori auguri per un prosieguo di carriera ricco di successi e un sincero ringraziamento per la professionalità e il lavoro svolto in questi due anni di permanenza a Cremona".