Italbasket e l'estate 2022: ecco tutti gli appuntamenti

ROMA - Le nazionali di basket azzurre si preparano per il futuro. Avvicinarsi al Mondiale maschile 2023 e prepararsi al meglio per l’attesissimo FIBA EuroBasket 2022, il campionato europeo che tornerà in Italia, con il girone di Milano, dopo 31 anni: questi gli obiettivi maggiori, ma non finisce qui. La doppia qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo ottenuta lo scorso anno con la Senior maschile e con la 3x3 femminile ha riportato entusiasmo e attenzione verso l’Azzurro, un colore che ha brillato tanto nel 2021 e che promette ancor di più a cominciare dal mese di maggio.

Italbasket, tutti gli appuntamenti della squadra di Sacchetti

La squadra del Ct Meo Sacchetti dal 2 all’8 settembre affronterà nell’ordine Estonia, Grecia, Ucraina, Croazia e Gran Bretagna alla ricerca di un pass per le fasi finali di Berlino. Tutt’altro che banale, e anzi di primissimo livello, il cammino che porterà gli Azzurri a Milano. Si comincia il 20 giugno con il raduno a Trieste, città che ospiterà l’amichevole di prestigio contro la Slovenia il 25 giugno. Un test match per arrivare pronti alla sfida decisiva con i Paesi Bassi in programma il 4 luglio ad Almere, ultimo step della prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023. Come comunicato in precedenza, l’Italia non disputerà la gara casalinga contro la Russia in calendario il 1° luglio a causa della guerra in corso in Ucraina. Gli Azzurri si ritroveranno poi ad inizio agosto e da quel momento la squadra sarà in preparazione permanente fino all’EuroBasket. Prima però, due sfide alla Francia e l’ormai consueto appuntamento con la Supercup di Amburgo che prevede la semifinale con la Serbia il 19 agosto e la finale il giorno successivo contro una tra Germania e Repubblica Ceca.

Italbasket, gli eventi delle azzurre di Lardo

L’estate della Nazionale Senior femminile del Ct Lino Lardo sarà condita da quattro amichevoli, anche in questo caso di alto livello contro Spagna e Belgio al torneo di Melilla e ancora contro la formazione iberica e poi con la Slovenia al torneo di Cividale del Friuli. Uno stage che accompegnerà le azzurre verso la qualificazione all’EuroBasket Women 2023, entrambe in Italia contro Svizzera e Slovacchia.

Italbasket, il calendario delle giovanili e del 3x3

Sul futuro lavorerà anche Gianmarco Pozzecco alla guida della Nazionale Under 23 Sperimentale maschile che si radunerà a Roseto degli Abruzzi dal 26 giugno e poi volerà a Toronto per giocare il torneo Globl Jam (5-10 luglio) e affrontare i pari età di Canada, Stati Uniti e Brasile. La Coppa Europa di Graz (9-11 settembre) è certamente l’appuntamento più importante dell’estate 2022 per le Nazionali 3x3, che cercheranno di qualificarsi a Costanza (Romania) dal 4 al 5 giugno. Femminile impegnata anche nella Women’s Series, mentre Under 23 e Under 21 prenderanno parte a diverse tappe della Nations League, torneo in grande espansione. Finale dal 14 al 16 settembre a Costanza (Romania). Torna anche l’appuntamento con i Giochi del Mediterraneo, in programma a Orano (Algeria) dal 30 giugno al 3 luglio.

Italbasket, il calendario dell'estate 2022

Nazionale Maschile

25 giugno, Italia-Slovenia (Trieste, Amichevole)

4 luglio, Paesi Bassi-Italia (Almere – Paesi Bassi, World Cup 2023 Qualifiers)

12 agosto, Italia-Francia (Bologna, Amichevole)

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, Amichevole)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, Amichevole)

21 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, Amichevole)

24 agosto, Avversario da definire-Italia (sede da definire, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Avversario da definire (Brescia, World Cup 2023 Qualifiers)

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, EuroBasket 2022)

7 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)

Nazionale Femminile

1° giugno, Spagna-Italia (Melilla – Spagna, Amichevole)

2 giugno, Italia-Belgio (Melilla – Spagna, Amichevole)

17 giugno, Italia-Slovenia (Cividale del Friuli, Amichevole)

19 giugno, Italia-Spagna (Cividale del Friuli, Amichevole)

Nazionale Under 23 Sperimentale

5 luglio, Italia-USA (Toronto – Canada, Globl Jam)

6 luglio, Italia-Brasile (Toronto – Canada, Globl Jam)

7 luglio, Italia-Canada (Toronto – Canada, Globl Jam)

9 luglio, semifinale (Toronto – Canada, Globl Jam)

10 luglio, finale (Toronto – Canada, Globl Jam)

3x3 Nazionali Senior

4-5 giugno Costanza (Romania), qualificazione alla Coppa Europa

Se qualificati Coppa Europa, 9-11 settembre a Graz (Austria)

Nazionale Femminile

Women's Series (sedi e date da definire)

Se qualificate, finale Women’ Series a Costanza (Romania), 17-18 settembre

Nazionali Under 23

30 maggio-1° giugno, Tel Aviv (Israele), Nations League

5-7 agosto, Bucarest (Romania), Nations League

Se qualificati/e, finale Nations League a Costanza (Romania), 14-16 settembre

30 giugno-3 luglio, Giochi del Mediterraneo a Orano (Algeria)

Nazionali Under 21

15-17 luglio, Voiron (Francia), Nations League

Se qualificati/e, finale Nations League a Costanza (Romania), 14-16 settembre

Europei Giovanili

Under 20 maschile

Podgorica (Montenegro), 16-24 luglio

Under 20 femminile

Sopron (Ungheria), 8-16 luglio

Under 18 maschile

Konya (Turchia), 30 luglio-7 agosto

Under 18 femminile

Heraklion (Grecia), 6-14 agosto

Under 16 maschile

Skopje (Macedonia del Nord), 12-20 agosto

Under 16 femminile

Matosinhos (Portogallo), 19-27 agosto

Torneo dell’Amicizia (Under 15 maschile e femminile)

Melilla (Spagna), 11-14 luglio

Italia, Spagna, Francia, Grecia