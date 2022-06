Gandini: "Polemiche Milano-Virtus? Finale senza esclusione di colpi"

"Polemiche arbitrali come nel calcio? Sono state delle finali tra due grandissime società, che si sono affrontate senza esclusioni di colpi. Sono soddisfato da quello che hanno fatto in campo". Lo ha detto, a Radio1, Umberto Gandini, il presidente della Lega Basket Serie A che preferisce non tornare sulle polemiche tra Virtus Bologna e Olimpia Milano che hanno fatto da sfondo ad una spettacolare finale scudetto, vinta dai biancorossi di Messina. Gandini ha poi aggiunto: "Milano e Bologna sono due squadre che saranno costruite per giocare ai massimi livelli per una stagione che richiederà grandi sforzi. La Virtus è l'ultima italiana ad aver vinto l'Eurolega oltre 20 anni fa e sicuramente affronterà la competizione con attenzione. per una società come Milano l'Euroega è sempre un obiettivo importante. Una sfida che si giocherà sui budget, sulla capacità di attrarre grandi giocatori e su quella chimica per ottenere grandi risultati".