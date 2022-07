Zanotti alla Gevi Napoli: è ufficiale

NAPOLI - Simone Zanotti è un nuovo giocatore della Gevi Napoli , arriva dalla Victoria Libertas Pesaro per rinforzare la squadra di coach Buscaglia. Nella stagione appena conclusa, l'ala torinese di 208 centimetri, classe 1992, ha realizzato 6.6 punti per gara e 3.3 rimbalzi, tirando con un ottimo 45% dalla lunga distanza.

La carriera

Prodotto delle giovanili della Pallacanestro Reggiana, Zanotti ha giocato con le maglie di Ruvo di Puglia nel 2011-2012 e successivamente di Lucca e Bisceglie. Le ottime prestazioni fornite con Monteroni, nell'annata 2016-2017 e a Porto Sant'Elpidio, nel 2017-2018, consentono al nuovo giocatore della Gevi Napoli Basket di debuttare in Serie A. Nella stagione 2018-2019 Zanotti firma con Pesaro dove resterà per ben quattro stagioni conquistando, nel corso degli anni, la prestigiosa finale di Coppa Italia e la qualificazione ai playoff nell'ultimo campionato. Nella stagione 2020-2021, l'ala forte della Gevi ha concluso un campionato da 7 punti di media per partita e 3.1 rimbalzi. Zanotti, dopo le ottime prestazioni in maglia pesarese, entra nel giro nella nazionale maggiore, disputando le gare di qualificazione all'Europeo 2022.