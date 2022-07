Real Madrid, Laso assicura: "Posso allenare qualsiasi squadra"

MADRID (Spagna) - Il 6 giugno scorso il ricovero in ospedale per un infarto al miocardio, ma ora Pablo Laso è tornato e la sua situazione con il Real Madrid è tutta da chiarire. Il tecnico spagnolo due giorni fa è stato esonerato dal club madrileno per "motivi esclusivamente di salute", al suo posto è stato già annunciato Chus Mateo come nuovo coach, eppure Laso non sembra aver accettato del tutto la decisione societaria. Su twitter sono due i cinguetti che fanno rumore: "Felice di condividere con tutti voi che ho piena ed espressa conferma da parte dei medici che mi hanno curato che posso allenare professionalmente qualsiasi club di basket. Sono felice anche per tutti i segni di attenzione, affetto che da ieri ricevo. In brevissimo tempo vi assisterò personalmente per rispondere al vostro interesse. Un abbraccio". Vedremo dunque i prossimi aggiornamenti, Pablo Laso sta bene e vuole allenare.