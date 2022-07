Ufficiale, Markel Brown alla Pallacanestro Varese

VARESE - Dopo Tariq Owens, altro colpo in entrate per la Pallacanestro Varese. La società lombarda ha infatti ufficializzato Markel Brown, guardia classe '92 con un curriculum di tutto rispetto: vanta più di cento partite in NBA (Brooklyn Nets e Houston Rockets) e una discreta esperienza europea (ha giocato in Eurolega, EuroCup e FIBA Europe Cup). "É con entusiasmo che Pallacanestro Varese annuncia di aver trovato un accordo con Markel Brown che il prossimo anno indosserà la canotta della Openjobmetis - si legge -. Atleta esplosivo, completo e versatile, lo scorso anno era ad Anversa, squadra con la quale ha messo a referto 13.2 punti, 3.6 rimbalzi e 3 assist di media a partita".