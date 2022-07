Basket, Quarto Oggiaro ha un nuovo playground

MILANO - Gli obiettivi, la creatività e l'inclusione, sono stati centrati. E adesso i bambini possono sorridere. Merito dell'Adidas Playgroud Milano League 2022, iniziativa alla quale si è unita nelle vesti di Gold Partner, anche Lego Italia. L'azienda danese, famosa in tutto il mondo per i suoi "mattoncini", ha così proseguito i festeggiamenti dei suoi 90 anni partecipando al più importante progetto streetball mai realizzato sui playground milanesi da Scuola Basket Sound ASD. In questo caldo luglio ha schierato come testimonial d’eccezione Giulio Maria Papi, giocatore della nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina e ambasciatore del Comitato Italiano Paralimpico. E' stato proprio lui il volto da copertina di un'iniziativa da ricordare: la consegna svoltasi lo scorso 9 luglio di un campetto da basket completamente riqualificato e progettato dallo street artist Abel.Bael in pieno stile Lego, al quartiere Quarto Oggiaro di Milano, più precisamente in via Lessona. "Per noi di Lego, fare canestro significa contribuire nella costruzione di un mondo migliore per le generazioni future" ha dichiarato Camillo Mazzola, direttore marketing Lego Italia. Gli ha fatto eco Paolo Avantaggiato, presidente di Scuola Basket Sound ASD: "Donare qualcosa al territorio, creare sinergie, fare squadra ma soprattutto perseguire i valori di condivisione e inclusione nello sport sono e saranno sempre i pilastri delle attività che Scuola Basket Sound in questi anni ha voluto edificare attraverso i propri eventi. La partnership con Lego Italia ha permesso di dare vita ai nostri valori attraverso la realizzazione di questo splendido evento”.