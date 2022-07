Scaligera Basket, ufficiale il rinnovo di Guido Rosselli

VERONA - La Scaligera Basket ha annunciato di "aver sottoscritto in data odierna il rinnovo del contratto con l'atleta Guido Rosselli, che continuerà così a vestire la maglia della Tezenis Verona anche nel prossimo campionato di Serie A". La società veneta ha aggiunto: "Rosselli giocherà la quarta stagione consecutiva con la Scaligera Basket, società con la quale ha conquistando la quinta personale promozione in Serie A dopo quelle con Rieti, Torino, Virtus Bologna e Fortitudo Bologna. Giocatore entrato nel cuore dei tifosi veronesi, Rosselli è stato un pilastro del recente passato della Scaligera Basket contribuendo, dentro e fuori dal campo, al ritorno nella massima serie del club. 107 presenze totali in gialloblù, è stato impiegato per 25 minuti di media a partita durante i quali ha prodotto 7.1 punti, 5.5 rimbalzi e 4.4 assist di media".