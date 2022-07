Lutto nel mondo del basket: Bill Russell, storico centro dei Boston Celtics negli anni '50-'60 con cui vinse da protagonista undici campionati Nba in tredici stagioni (con otto titoli consecutivi) è scomparso all'età di 88 anni. Ne dà notizia un comunicato pubblicato sul suo profilo twitter ufficiale. Russell è mancato "serenamente" con al suo fianco la moglie Jeannine. Nel 1975 è stato inserito nella Basketball Hall of Fame in qualità di giocatore e nel 2021 come allenatore.