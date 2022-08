Colpo Brindisi: in regia c'è Bowman, ex Golden State

La nota dei pugliesi

"Marcatore d’élite al Boston College - si legge nel comunicato di Brindisi -, nominato nell’ACC All-Freshman Team nel 2017 e nel Second-Team All ACC nel 2019, Bowman ha lasciato il segno in G-League e in NBA. Salito alla ribalta con i Golden State Warriors, nella stagione 2019/20 ha avuto una media di 7,4 punti, 2,9 assist e 2,7 rimbalzi in 45 presenze totali di cui 12 in starting five. Il suo career high in NBA è di 24 punti stabilito nel novembre 2019 contro i Thunder; in NCAA la miglior prestazione registrata ha sfiorato la tripla doppia vs Duke da 30 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Santa Cruz Warriors, Agua Caliente Clippers e Austin Spurs le sue ultime tappe in G-League. Benvenuto Ky: ora sei al 100% biancoazzurro!".