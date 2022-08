Italbasket, finalmente una vittoria: Repubblica Ceca ko, è terza in Supercup

AMBURGO (Germania) - Dopo tre sconfitte di fila, due volte con la Francia e ieri con la Serbia, finalmente una vittoria per l'Italbasket di Pozzecco, che supera 96-80 la Repubblica Ceca nella finale di consolazione del torneo amichevole Supercup. Un successo che restituisce morale agli Azzurri in vista dei prossimi impegni ufficiali: mercoledì a Riga con la Lettonia e sabato a Brescia con la Georgia per le qualificazioni ai Mondiali 2023.