Basket, Pallacanestro Viola ingaggia Marchini

REGGIO CALABRIA - La Pallacanestro Viola si rinforza con il play/guardia Davide Marchini, classe 1995. La società ha presentato il suo nuovo giocatore con un comunicato ufficiale: "Cestista dalla ricca trafila giovanile, nonostante la giovane età Marchini ha già maturato importanti esperienze in piazze quotate come Palermo, Perugia e Livorno in cui ha militato alla Libertas nelle ultime due stagioni. Davide è un cestista che predilige la conclusione dall'arco ed il palleggio arresto e tiro, abile passatore, forte nell'uno contro uno e professionista con buone percentuali al tiro da tre ed eccellenti dalla lunetta".