Gevi Basket Napoli, presentazione ufficiale sulla Msc Seaview

NAPOLI - Si è tenuto questo pomeriggio, nell’incantevole MSC Seaview , il primo Welcome on Board della Gevi Napoli Basket . Nel corso della manifestazione, dove è stata presentata ufficialmente la squadra che si presenterà ai nastri di partenza del campionato LBA 2022/2023 , sono intervenuti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi , l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante , il Presidente di Givova ,Sponsor Tecnico del Napoli Basket, Giovanni Acanfora , il Direttore della Fondazione Laureus Daria Braga , la proprietà del Napoli Basket con il Presidente Federico Grassi , l’Amm.Delegato Alfredo Amoroso e il coproprietario Francesco Tavassi ed il coach della Gevi Napoli Basket Maurizio Buscaglia . E' stata inoltre presentata la maglia ufficiale della Gevi Napoli Basket, col Presidente Grassi che ne ha donata una, con il simbolico numero 1, al Sindaco Manfredi. Il Coach Maurizio Buscaglia ha presentato poi l’intera squadra,insieme allo staffa tecnico-dirigenziale, accolta dagli applausi dei presenti.

Grassi: "Daremo il massimo per non soffrire come l'anno scorso"

"Pensando alla prima conferenza stampa nel 2018, essere arrivati in questo posto, sulla nave MSC Seaview, con tanta gente accorsa, è un’emozione molto particolare. La nostra promessa è quella di dare il massimo durante tutto l’anno, cercando di non soffrire come l’anno scorso, ma siamo consapevoli che potrà essere una stagione molto difficile. Voglio ringraziare gli sponsor di quest’anno che ci hanno ancora una volta sostenuto. Il loro appoggio è molto importante per noi, questo progetto si può portare avanti grazie a noi soci ma soprattutto grazie agli sponsor. Un ringraziamento anche alle autorità che ci sono vicini capendo le nostre problematiche", ha affermato il presidente della Gevi Napoli Basket.

Il sindaco Manfredi: "Napoli ha bisogno di società serie come questa"

"Sono contento di essere qui in questo giorno particolare per noi napoletani. Napoli ha bisogno di società serie come il Napoli Basket, che possano mettere insieme importanti realtà imprenditoriali che possano far risaltare il nome della città di Napoli. Mi auguro che questo possa essere un anno felice per il Napoli Basket, l’amministrazione comunale si impegnerà ad essere vicino a questa realtà. Ci sono tanti problemi dal punto di vista sportivo, stiamo però cercando di risolvere tutto. Ci vedremo alla prima partita di campionato, lo spettacolo del basket è straordinario. In bocca al lupo all’allenatore e alla squadra, da loro dipendono il nostro divertimento", ha dichiarato il Primo Cittadino Manfredi.

Tavassi: "Vogliamo migliorare le strutture sportive"

Il coo-proprietario della squadra Francesco Tavassi ha invece affermato: "Oggi stiamo vivendo una bellissima manifestazione in un splendida nave come la MSC Seaview. Voglio ringraziare Msc che ci dà l’opportunità di poter iniziare un percorso nuovo dopo gli anni della pandemia, superando un momento molto difficile. Il fatto di ritrovare tanti sponsor qui al nostro fianco vuol dire che abbiamo lavorato bene sia sul campo, sia facendo gli interessi della città di Napoli. Il basket è uno sport che attira famiglie, attira giovani, stiamo prevedendo di poter migliorare anche la struttura dove giochiamo, con l’aiuto dell’amministrazione comunale. Credo che stiamo facendo qualcosa di bello".

Ferrante (Ass. allo Sport): "A Napoli tanta passione, servono più impianti"

"E’ stata una grande soddisfazione lo scorso anno centrare la salvezza. Stiamo cercando di curare nel miglior modo possibile i nostri impianti nonostante le tante difficoltà. Napoli è una città che avrebbe bisogno, per la tanta passione, del doppio di impianti sportivi. Partiremo dalla manutenzione degli impianti che abbiamo, grazie al Napoli Basket per l’ottimo lavoro svolto al PalaBarbuto", ha dichiarato Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport della città.

Amoroso: "Siamo ad un passo dal traguardo dei 100 sponsor"

Soddisfazione anche nelle parole dell'amministratore delegato della Gevi Basket Alfredo Amoroso: "E’ davvero bello vivere un evento del genere sulla MSC Seaview. Grazie a tutti i presenti che ci accompagnano nel nostro cammino. Mi piace ricordare anche in quest’occasione il nostro “Club dei 100” che coinvolge le aziende della città. Siamo ad un passo dal traguardo dei 100 sponsor, un risultato meraviglioso che da merito a tutti coloro che hanno creduto in quest’iniziativa. Per raggiungere obiettivi diversi rispetto alla salvezza abbiamo bisogno anche di questo tipo di progetto. Credo molto nell’organico allestito quest’anno, sono sicuro che potremo toglierci soddisfazioni importanti".

Buscaglia: "Da domani in palestra, daremo il massimo per questa città"

"Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo splendido evento in questa formidabile location. Domani torneremo in palestra per continuare la nostra preparazione al Campionato. Ovviamente ci tengo a ringraziare tutto lo staff per il prezioso lavoro che svolge, indispensabile. Daremo il massimo per questa bellissima città", afferma Maurizio Buscaglia, in panchina dal 16 marzo 2022 e confermato come head coach per la prossima stagione.

Valentini (Msc Crociera): "Condividiamo lo spirito di sacrificio"

“La nostra Compagnia è da sempre vicina alle discipline sportive, non solo perché si possono praticare a bordo delle nostre navi e non solo perché ci siamo impegnati in qualità di sponsor a sostegno di diverse realtà internazionali, nazionali e locali. Ma anche perché lo sport promuove valori positivi che insegnano il giusto modo di affrontare gli ostacoli a cui la vita ci pone di fronte. Con il Napoli Basket condividiamo la spinta verso il raggiungimento degli obiettivi e lo spirito di sacrificio. La presenza delle istituzioni oggi conferma l’attenzione che questo sport sta riscuotendo e le potenzialità di crescita per il futuro”.

Acanfora: "Abbiamo investito in una società seria e per bene"

Giovanni Acanfora, Presidente della Givova (sponsor tecnico della squadra) afferma: "Givova non dimentica le proprie radici napoletane perciò abbiamo voluto fortemente investire in una società strutturata con tre imprenditori seri e per bene. Oggi si sta dando un grande messaggio di riscatto e condivisione. Il Napoli Basket ha grandissima identità, dobbiamo credere nelle nostre risorse. Noi siamo sempre pronti ad intervenire, specialmente quando si parla di solidarietà".

Braga (Fondazione Laureus): "Puntiamo sullo sport per l'inclusione"

Infine, l'intervento della dott.ssa Laura Braga, direttrice della Fondazione Laureus: "Con la fondazione Laureus noi puntiamo sul valore dello sport come inclusione. Sono felice di essere qua, Napoli è una citta dal grande cuore".