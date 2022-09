Con la Supercoppa, al via la stagione di basket

BOLOGNA - Presentata questa mattina a Bologna la nuova stagione della Pallacanestro. Presenti all’evento - tra gli altri - il presidente della FIP Giovanni Petrucci e il presidente della Lega basket Umberto Gandini. Il campionato di Serie A partirà nel prossimo weekend con la sfida tra Universo Treviso-Reggiana in programma sabato primo ottobre alle 20.30. Domenica andrà in scena il resto della prima giornata con Derthona-Trento (17.00), Verona-Brindisi (17.30), Olimpia Milano-Brescia (18.15), Venzia-Scafati (18.30), Trieste-Pesaro (19.00), Varese-Dinamo Sassari (19.30) e Napoli-Virtus Bologna (20.30).

Il primo trofeo della stagione

La Supercoppa Italiana aprirà la stagione 2022-23 di basket. Il primo trofeo verrà assegnato al PalaLeonessa di Brescia mercoledì e giovedì prossimo. La formula è quella della Final Four, a sfidarsi ci saranno i Campioni d’Italia dell’Olimpia Milano (detentori della Coppa Italia), la Virtus Bologna (vice-campione d’Italia e finalista playoff), la Bertram Tortona (finalista di Coppa Italia) e la Dinamo Sassari (semifinalista ai playoff). Le due semifinali programmate il 28 Settembre saranno Tortona-Sassari (alle 18.00) e Olimpia Milano-Virtus Bologna (alle 20.45). Il giorno successivo - giovedì 29 settembre - la finalissima tra le due formazioni vincenti che si sfideranno sul parquet alle 20.45.

L’auspicio del Presidente Petrucci

"Noi vorremmo trasmettere le nostre partite in chiaro - ha ammesso il presidente della Federbasket Giovanni Petrucci - ma se quando si fanno le gare vincono altri, invece della RAI, non possiamo fare altro. L’entusiasmo riscontrato agli Europei dimostra che tante volte si fanno critiche eccessive per delle virgole: cerchiamo di prendere il buono dalle squadre di serie A". Da quest'anno Luigi Lamonica nuovo presidente degli arbitri al posto di Stefano Tedeschi. “Speriamo che possa lavorare in maniera serena - ha commentato ancora il numero uno della FIP - gli arbitri vanno rispettati, perché tanto alla fine vince sempre la squadra che in campo lo merita di più".

Le parole del presidente di Lega

"Sarà un campionato di altissimo livello - sottolinea il presidente della Lega Basket Umberto Gandini - è una stagione importante, mi auguro che sia normale dal punto di vista logistico. La pandemia ha fatto tanto male alle nostre società , che sono riuscite a resistere e si presentano ai nastri con grande passione e voglia di ben figurare”.

Il basket in tv

Tutte le partite del campionato di Serie A di pallacanestro verranno trasmesse sulla piattaforma Eleven. Una delle sfide di ogni singola giornata verrà proposta in chiaro su Dmax, canale 52 del digitale terrestre. Una volta al mese - dal 2 ottobre - la domenica pomeriggio (alle 18.10) Canale 9 trasmetterà in chiaro la migliore partita della giornata. La stessa emittente Canale 9 si è assicurata i diritti per le semifinali e la finale di Coppa Italia e - in chiaro - tutte le partite play off di basket.