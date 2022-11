Basket: Scafati, rescissione consensuale con coach Alessandro Rossi

SCAFATI - Si interrompe il rapporto lavorativo tra la Givova Scafati e il tecnico Alessandro Rossi. La società ha reso noto di "aver rescisso consensualmente il contratto che la legava ad Alessandro Rossi, l'allenatore ingaggiato a giugno del 2021 per guidare la prima squadra all'epoca militante nel campionato di serie A2, categoria che il tecnico si è aggiudicata con una brillante e sapiente gestione tecnica, che è valsa la conquista della massima serie lo scorso giugno".

Il divorzio

La separazione è maturata dopo una serie di risultati non esaltanti culminati con la sconfitta casalinga nell'ultimo turno di campionato contro l'Openjobmetis Varese. La decisione - presa di comune accordo - è maturata dopo una scrupolosa riflessione. "Ringrazio Alessandro, al quale mi sento profondamente legato da un rapporto di sincera amicizia - ha dichiarato il patron Nello Longobardi - mai come stavolta, dopo tanti anni di gestione societaria, sono addolorato di questa scelta, purtroppo necessaria. La società è profondamente grata ad Alessandro Rossi per i risultati storici e straordinari che ci ha regalato: la serie A è stata anche il frutto del suo impegno, del suo lavoro assiduo e della sua determinazione. Si interrompe il rapporto professionale, ma resta la stima nei confronti della sua splendida persona".