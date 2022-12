BRESCIA - Bel successo per la Germani, che al PalaeLeonessa trionfa 110-74 sul Bursaspor, finalista della scorsa edizione. Massinburg il milgior marcatore di Brescia, non bastano agli ospiti i 22 punti di Auguste, miglior marcatore del match di Eurocup. In Champions League beffa per Sassari, che passa 92-82 a Malaga, ma che resta fuori dallo spareggio play off per la vittoria del Paok, che passa in casa del Dijon e conquista il terzo posto.