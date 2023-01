Polonara, azzurro sempre in viaggio

Nelle ultime due stagioni, considerando quella attualmente in corso, ha già cambiato tre canotte. Achille Polonara , uno degli azzurri più apprezzati ed evidentemente ricercati in Europa, non riesce a trovare una sistemazione stabile. Tante le squadre che lo vogliono, meno quelle che lo trattengono a lungo o che riescono a fermare il suo girovagare.

Girovagare

Dopo le due stagioni, dal 2019 anno dei saluti a Sassari e alla serie A italiana, vissute in Spagna con il Saski Baskonia, club nel quale ha cominciato a confrontarsi con l’Eurolega, l’azzurro classe 1991 è stato in Turchia al Fenerbahce, con cui ha vinto il campionato. Il rapporto è durato una stagione, poi ad interrompere in estate il legame, biennale, tra Polonara e i campioni di Turchia ci pensò l’Efes.

Efes

La squadra campione in carica nella massima competizione europea si portò a casa il cartellino del giocatore anconetano di 203 centimetri su cui aveva manifestato forte interesse anche la Virtus Bologna. Polonara scelse ancora la Turchia non facendo ritorno in patria. L’idillio, però stavolta, è durato ancora meno. Dopo circa quattro mesi di stagione Achille ha salutato. «Sfortunatamente finora non abbiamo avuto il contributo che cercavamo da Polonara, quindi - ha raccontato dopo la vittoria di Eurolega contro il Panathinaikos il coach dell’Efes Ataman - non l’ho potuto schierare nelle partite di campionato per via del limite agli stranieri. La situazione ha creato malumore in Polonara, per questo il suo agente ci ha contattati e ci ha detto che ci sono club che lo vorrebbero firmare».

Zalgiris

Una, tra le tante, ci è riuscita: fresco fresco è arrivato il trasferimento in Lituania dove Polonara giocherà per lo Zalgiris Kaunas, la terza società che lo ha ingaggiato negli ultimi due anni. La destinazione di questo gennaio per l’azzurro avrebbe potuto essere la Serbia. Anche la Virtus ha monitorato da vicino la situazione. La Stella Rossa era, però, la contendente più forte, quella più concreta; la società serba freme, ma l’Eurolega le ha bloccato il mercato. Prima della gara contro Valencia i giocatori biancorossi erano scesi in campo nel riscaldamento con le magliette con l’hashtag FreeFacu, perché Campazzo è rimasto bloccato in questa rete. L’ha evitata invece Achille che ha scelto di andare in Lituania.

Esordio

Per Achille Polonara sarà la quarta esperienza all’estero, il terzo paese straniero dopo Spagna e Turchia in cui giocherà e in cui rimarrà sino a fine stagione. Almeno la firma vale fino a questa estate, ma chissà che, non diventi proprio questa l’avventura più lunga del recente passato di Achille. L’esordio in Eurolega con la nuova canotta potrebbe essere già martedì contro la Virtus di Sergio Scariolo che in estate lo aveva inseguito e che anche nelle ultime settimane aveva monitorato la sua situazione, pur senza mai andare oltre a qualche pensiero durante questo periodo con il mercato europeo aperto. Poi ci sarà anche l’impegno con l’Olimpia Milano. Un’altra squadra italiana sulla nuova strada di Polonara che finora, in Eurolega con l’Efes, ha giocato appena 171 minuti segnando 42 punti con un 10/16 al tiro da due e un 6/14 da tre e raccogliendo 33 rimbalzi tra offensivi e difensivi. L’inserimento non si è mai davvero completato: dopo due partite trascorse interamente in panchina, Polonara era tornato in campo nella partita contro il Villeurbanne. I 7 minuti e mezzo giocati e i 2 punti segnati sono stati gli ultimi messi a referto in un’avventura che non è mai decollata. Adesso ce n’è una nuova da iniziare per il talentuoso azzurro.