Graziella Bragaglio: “La nostra Leonessa ha ruggito e questo ruggito l’ha sentito tutta Italia"

"Siamo partiti per Torino con i bagagli carichi di speranza ma appesantiti dagli ultimi risultati di campionato. Le partite giocate con Milano e con Pesaro nei giorni precedenti ci avevano aperto ad una ventata di positività. Quando domenica abbiamo attraversato la porta del Pala Alpitour, una scossa di adrenalina ci ha attraversato. Eravamo lì, ad un passo da un trofeo con cui avevamo un conto in sospeso dal 2018. La coppa era sempre più vicina e la nostra irrequietezza sempre più amplificata. Nonostante il vantaggio, ho vissuto la partita con lo stomaco chiuso, era come se in quel campo stessi giocando anche io. Ed è stato un po’ così. Ho sempre visto alla Pallacanestro Brescia come al mio quarto figlio, e come tutti i genitori ben sapranno, le sfide dei figli diventano un po’ anche nostre. Dopo il fischio di fine partita tutta l’adrenalina è scesa, la gioia ci ha sovrastati ed è stato un momento magico. Ci siamo lasciati andare e ci siamo gettati in abbracci carichi di incredulità e soddisfazione. Penso che questo sia ciò che porti le persone ad appassionarsi dello sport: il piacere che si prova quando vengono riconosciuti anni di sacrifici e di duro lavoro e la gioia incontrollata che, come un’onda, travolge tutte le persone coinvolte. Ad oggi festeggiamo e festeggiamo con la consapevolezza di esserci sudati questa vittoria. Il risultato è sato frutto di un grande impegno che i giocatori e lo staff stanno portando avanti con dedizione ormai da tempo, sempre sostenuti dall’incredibile affetto dei tifosi che ci accompagnano e sostengono con fiducia e costanza. Io penso che nulla accada per caso e questo premio ne è la dimostrazione. Siamo fieri di portarlo per la prima volta a Brescia nell’anno in cui la nostra Leonessa è “Capitale Italiana della Cultura 2023” assieme a Bergamo. Il nostro territorio esce da tre anni difficili, anni in cui ha dovuto scontrarsi con una situazione emergenziale davvero impegnativa e poter vantare un traguardo di questa portata è solo che uno stimolo per la rinascita.



Sempre in questi giorni ho avuto l’immenso onore di ricevere, al fianco di personaggi come Giuliano Serena e Fabio volo, il “Premio della Brescianità 2023”. Lavorare per la mia città, per la collettività è per me motivo di vanto e sono a dedicare il premio ricevuto alla vera Leonessa che è la città Brescia, ai bresciani di oggi e di domani, augurandomi che questo, insieme alle straordinarie vittorie come quella della Coppa Italia, possa essere l’esempio di come con l’impegno, la dedizione e un po’ di follia si raggiungano i risultati più incredibili. La nostra Leonessa ha ruggito e questo ruggito l’ha sentito tutta Italia.”



(Graziella Bragaglio, Presidente Pallacanestro Brescia)