Varese, ufficiale: firma il centro americano Cauley-Stein

VARESE - Willie Cauley-Stein sbarca a Varese: è ufficiale. Un colpo importante che arriva direttamente dagli Stati Uniti. Cauley-Stein, infatti, è un centro statunitense classe ’93 di 213 centimetri. Per lui Varese e la prossima Serie A rappresentano la prima esperienza in Europa dopo oltre 420 partite disputate in NBA con le maglie di Sacramento, Golden State, Dallas e Philadelphia.