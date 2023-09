Gevi Napoli, De Nicolao scelto come capitano

La Gevi Napoli ha scelto il capitano per la stagione 2023-24. Il club ha annunciato che ha indossare la fascia sarà Giovanni De Nicolao. Una scelta annunciata alla vigilia della prima uscita ufficiale della squadra guidata da coach Milicic, che sabato 23 settembre affronterà al PalaBarbuto la Vanoli Cremona in amichevole.

De Nicolao: "Entusiasta di essere il capitano"

"Sono davvero felice ed entusiasta che la società, lo staff tecnico ed i compagni di squadra mi abbiano designato nuovo capitano del Napoli Basket", ha detto De Nicolao. "Per me è un onore essere il capitano di Napoli, e spero di riuscire ad esserne all’altezza. Posso garantire ai tifosi che darò tutto ogni giorno. Vogliamo costruire qualcosa di grande assieme, e non vedo l’ora di salutarvi tutti al PalaBarbuto. Forza Napoli!".