Pozzecco e la multa in autobus presa dalla mamma per colpa sua

Pozzecco, la mamma e la multa sull'autobus

Gli aneddoti interessanti sulla sua vita sono molteplici e lo stesso Pozzecco, opsite di RaiSport, ne ha raccontato uno risalente alla sua infanzia che ha fatto sorridere molti. Una multa presa su un autobus con la mamma che compra il suo regolare biglietto, ma non quello di Gianmarco che, essendo alto meno di un metro, poteva viaggiare gratis. Il controllore non si fida e misura Pozzecco: 1,01 metri di altezza. Multa inevitabile. Una volta tornati a casa l'aneddoto diventa esilarante. La mamma non si dà pace e misura di nuovo il figlio: 98 cm di altezza. Quindi com'è possibile che sull'autobus l'altezza fosse diversa? "Per fare il figo mi ero messo in punta dei piedi", le parole dell'allora bambino Pozzecco, ricordate ancora oggi dal protagonista con un sorriso divertito.