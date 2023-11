Menetti esclusivo: "Tornato in Israele, in casa ho una camera blindata"

Max Menetti vive un bel quartiere di Eilat, cittadina sulle rive del Mar Rosso . L’appartamento è elegante, con due stanze. In una di queste il coach reggiano spera di non dover mai entrare: è una stanza blindata, quella dove rifugiarsi in caso di lancio di bombe. Il vincitore del premio Reverberi nel 2014 come miglior coach della serie A è tornato due giorni fa in Israele, dove sabato 7 ottobre la strage di civili compiuti da Hamas ha dato il via alla guerra. E molti si chiedono il perché.

Menetti e la firma con l'Hapoel Eilat

«Io stavo vivendo una situazione che avevo fortemente voluto firmando per l’Hapoel Eilat. Avevamo costruito una squadra molto interessante con giocatori visti anche in Italia come Tyrus McGeee, TJ Cleine ed Elijah Stewart, in una città stupenda come Eilat: mare, turismo, sole. Poi quel sabato... Arrivando in palestra, i miei assistenti mi hanno raccontato quello che era accaduto: "Una cosa gravissima". Hanno capito immediatamente la gravità di ciò che era accaduto. Da quel momento è cambiato il mondo».

La fuga degli americani

«Gli americani, tutti, sono immediatamente tornati negli Usa dopo due giorni, mentre Hamas stava colpendo in maniera durissima. Io sono rientrato in Italia dopo una settimana passando dalla Giordania con qualche peripezia, visto che proprio in quelle ore stavano iniziando a cancellare tutti i voli. A Reggio sono rimasto un buon mese. Poi la lega israeliana ha deciso di riprendere il campionato (tra circa una settimana, ndr), forse con un po’ di fretta. La conseguenza è stata che la maggior parte degli americani ha voluto restare negli Usa».

Menetti e il perché del ritorno a Eilat

«Dieci giorni fa avevo deciso di tornare in Israele. Perché? Non tanto per una questione economica, quanto per rispetto verso il club e il mio general manager Nikola Loncar (da giocatore ex Varese, Montecatini e Milano, ndr): mi avevano telefonato ed erano in un momento di grande difficoltà. Credo di essere un po’ diverso rispetto ad altri: nel bene e nel male voglio sempre mettere delle basi umane e personali nel lavoro al di là del "business". Ero appena salito sul treno per andare all’aeroporto di Bologna e poi ad Eilat, quando mi ha chiamato mia moglie: "C’è stata un’esplosione ad Eilat. Un drone, forse partito dalla Siria, ha colpito una scuola!". Arrivato alla stazione bolognese, ho girato i tacchi e sono tornato a casa. Non è stato un momento facile, soprattutto per la mia famiglia. L’Hapoel poi mi ha telefonato di nuovo chiedendomi di tornare. Mia moglie mi è stata vicina e mi conosce, alla fine ha appoggiato e condiviso la mia decisione, anche perché la situazione a Eilat adesso sembra tranquilla».

Il viaggio dall'Italia a Israele

«Martedì sono partito da Roma e sono arrivato in Giordania, ad Amman; da lì ad Aqaba, dove ho attraversato a piedi il confine israeliano entrando ad Eilat: sono due città praticamente attaccate. In totale circa 7 ore di viaggio».

La vita di Menetti in Israele

«La vita sembra che vada avanti normalmente qui. Questo è un popolo nato e vissuto in situazioni difficili. Loro dicono di sentirsi sicuri, ma per gli Europei la sensazione è molto differente. Per farvi capire, ogni appartamento, dal più grande al più piccolo, ha obbligatoriamente la sua camera blindata. Io vivo in una bella casa, e la seconda camera è appunto uno "shelter". Questo per dire che per gli israeliani tutto ciò è normale. Inutile discutere sul tema sicurezza, su ciò che è sicuro per noi e per gli israeliani: non ci si capirà mai. Per cui io ho detto: basta, non parliamone più».

La città di Eilat

«Eilat è un po’ la Forte dei Marmi di Israele, una cittadina di mare. A parte un alone di tensione, la vita qui è normale, nonostante tutto. Le scuole e i ristoranti sono aperti, c’è il solito traffico. Dall’inizio del conflitto ci sono stati “solo” tre allarmi. Qual è la mia preoccupazione ora? È quella di ricostruire, per il campionato che scatta tra una settimana, una squadra che praticamente non c’è più, visto che gli americani non torneranno. Ma il presidente è stato chiaro con me: non vuole lasciare nulla di intentato. E neppure io».