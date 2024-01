Petrucci esclusivo: “Superleghe e campionati? Nel basket convivono”

La vita del Divo Gianni è un bignami di politica sportiva aperto alla consultazione da oltre 30 anni: la Federbasket , il Coni , gli incarichi nel calcio, gli eventi, le battaglie, i consigli giusti e persino un’esperienza da sindaco a San Felice Circeo. Petrucci è l’alleato che molti vorrebbero e il nemico che nessuno affronta in campo aperto. Lui, religiosissimo, invoca spesso la fede: "Io non sono Gesù Cristo. Sono un peccatore che andrà in Purgatorio e spera di meritarsi il Paradiso". Le massime sono la specialità della casa. Passò alla storia quella pronunciata quando si rese conto che la legge delega del 2019 , da lui sostenuta, avrebbe generato la riforma della discordia: "Solo gli stupidi e i morti non cambiano mai idea. E io sono vivo e vegeto".

Petrucci, le manca solo di fare il ministro dello sport.

"Già fatto".



Quando?

"Quando presiedevo il Coni. Io, Onesti, Carraro, Pescante, e il primo Malagò lo eravamo a tutti gli effetti".



E oggi il Coni cos’è?

"È stato svuotato dalla politica. Si era detto: “Che male c’è se al Coni togliamo la scuola e lo sport sociale?” Così la riforma poteva essere logica. Poi ha preso tutta un’altra piega".



Il futuro di Malagò?

"Non può ricandidarsi, se non cambia la legge. Ed è un peccato: l’Olimpiade del 2026 l’ha ottenuta lui in mezzo a montagne altissime. Perché, però, il Comitato Paralimpico ha un mandato in più del Coni? Nessuno lo spiega".

Chi può raccogliere l’eredità del presidente del Coni?

"Non vedo Einstein all’orizzonte".



Abodi ha proposto un vicepresidente under 35 e uno di genere diverso rispetto a quello del presidente.

"Non voterei mai una proposta del genere. A dir la verità, penso non ci creda nemmeno lui".



Lei parla spesso di “accanimento” della politica.

"Una sentenza della Corte e una legge definiscono illegittimo il limite ai mandati dei presidenti federali. Attaccarci è una moda, ma se l’Italia è tra i primi 8 del medagliere olimpico, oltre ai tecnici e agli atleti, qualche merito lo avremo anche noi?".



E il ricambio generazionale?

"Giusto, andiamo tutti a casa a 60 anni. Anche i politici, però".

Il governo vuole fare la riforma della giustizia sportiva.

"Si discute da secoli di quella della giustizia ordinaria, ma pensano di mettere a posto lo sport con un decreto".



Capitolo basket: sensazioni per il pre-olimpico di luglio?

"Sono ottimista. Sarà difficile, ma abbiamo il dovere di puntare a Parigi. I nostri avversari sono più preoccupati di noi".



L’Eurolega dimostra che la Superlega non è la fine del mondo?

"Quella della Corte UE era una sentenza prevedibile, anche se non so con quali squadre potrebbe partire un progetto come la Superlega. Certamente penalizzerà un po’ i campionati, ma nel nostro mondo la Fip e la federazione internazionale da anni accettano e rispettano l’Eurolega e l’Nba, due grandi realtà".



A proposito di concorrenza, Venezia, Brescia e Trento si stanno infilando nel duopolio Virtus-Olimpia?

"Il basket cresce grazie al lavoro delle leghe e a imprenditori di alto livello. Nei palazzetti è tutto esaurito e la finale di Coppa Italia LNP a Roma, grazie alla collaborazione con l’assessore Onorato, sarà un vanto per il movimento".

Con Velasco la pallavolo ha ribadito il “no” al doppio incarico dei ct. Perché lei lo ha concesso a Pozzecco?

"Ero e sono contrario, ma alla fine mi sono fatto convincere. Diciamo che se tornasse a fare solo il ct non mi dispiacerebbe".



L’abolizione del decreto crescita la convince?

"Porterà a danni enormi. Complimenti a Lotito perché da solo sta portando avanti una battaglia che è di tutti. Perché penalizzare i professionisti? Si erano chiesti due mesi di proroga, per propaganda non sono stati concessi".



Il decreto non penalizzava i giovani italiani?

"Penalizzava quelli che non sanno giocare e alzava il livello nelle rose, nel calcio come nel basket".



Il contributo di Sport e Salute è cresciuto per il basket: 734.000 euro in più. Soddisfatto?

"L’ad Nepi Molineris è stato di parola, come il presidente Mezzaroma. Hanno ascoltato i suggerimenti, dando un peso all’organizzazione delle federazioni che nella gestione ordinaria non sono tutte uguali".