Caroli Basketball Cup: vince la Tresana Napoli

Il Tresana Basket Napoli supera in finale (84-47) l'Happy Casa Brindisi e si aggiudica l'ottava edizione della Caroli Hotels Basketball Cup. Al Palaventura di Lecce, ad onor del vero, i brindisini, con soli quattro atleti disponibili a causa di un virus influenzale che ha falcidiato la rosa, hanno dovuto ricorrere al "prestito" di alcuni giocatori delle altre formazioni partecipanti per poter disputare l'atto finale torneo. Ne è comunque venuto fuori un match interessante. Nella finale per il terzo e quarto posto, ha prevalso la Fortitudo Basket Francavilla sull'Olympia Basket Comiso (77-40). Il Tresana, che scrive dunque il proprio nome sull'albo d'oro della manifestazione (svoltasi dal 2 al 6 gennaio), aveva battuto in semifinale proprio il Francavilla (69-52) mentre l' Happy Casa aveva avuto la meglio sul Comiso (66-55). Quinto posto per Talos Basket Ruvo, sesto per Basket San Giovanni Rotondo, settimo per New Virtus Mesagne, ottavo per Tre Anelli Maglie. Le partite della manifestazione giovanile si sono disputate nelle strutture sportive comunali di Lecce, Galatina, Casarano, Alezio e Nardò. Questo l'elenco degli altri premi assegnati: Miglior allenatore: Roberto Barbato (Tresana Basket Napoli); Miglior realizzatore: Paolo Netti (Fortitudo Basket Francavilla); Miglior giocatore: Alessandro Vitiello (Tresana Basket Napoli); Miglior playmaker: Luca Lovero (Talos Basket Ruvo); Premio fairplay: Basket San Giovanni Rotondo; Miglior tifoseria: Olympia Basket Ruvo.