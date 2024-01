Ricky Rubio riparte: dai problemi mentali alla chance Barcellona

BARCELLONA (Spagna) - Ricky Rubio torna sul parquet e riparte . Il play spagnolo, Mvp dei Mondiali 2019, si era fermato a causa di problemi di salute mentale. Poche settimane fa aveva rescisso il contratto con i Cavs e chiuso la lunga parentesi in Nba , durata 13 anni tra Minnesota, Utah, Phoenix e Cleveland. "La mia carriera è al termine", aveva scritto . Ora il colpo di scena annunciato da Rubio attraverso il suo account X: "Dopo molte settimane di lavoro sul mio corpo e sulla mia mente mi sento abbastanza in forma e forte per vedere come mi sento con la palla in mano. Il mio prossimo passo è stato quello di chiedere al Barcellona se potessi allenarmi con loro".

Ricky Rubio si allena a Barcellona

Il Barcellona, la squarta dove Rubio ha giocato dal 2009 al 2011, ha deciso di accoglierlo nello spogliatoio. Il play si allenerà in Catalogna in questi giorni, in attesa della sfida in Eurolega contro la Virtus Bologna. Non c’è ancora il tesseramento, ma si intravede la luce in fondo al tunnel per Rubio.