Morto Earl Cureton, basket in lutto: aveva 66 anni

Earl Cureton, una carriera di successi

Nel corso della sua carriera ha giocato a Philadelphia, Detroit, Chicago, Los Angeles (sponda Clippers), Charlotte, Houston e Toronto. Ha fatto parte dei roster campioni Nba con i 76/ers, nel 1982-83, e con i Rockets, nel 1993-94. Cureton ha avuto anche due esperienze in Europa, in Francia al Tours e in Italia con la canotta dell'Olimpia Milano, che ha indossato in due occasioni, nel 1983 e nel 1989-90.