È Pedrazzini l’highlander della pallacanestro sarda

Nell'isola dei centenari c'è anche la longevità cestistica: l'ala Maurizio Pedrazzini , 54 anni compiuti a gennaio, uno dei punti di forza della Ferrini Quartu, che contende al Sennori del “giovane 42enne” ceco Jiri Hubalek (ex Sassari e Venezia) il primato in serie C. 1100. Pedrazzini ha superato le 1.100 partite tra serie C e soprattutto serie B, dove ha indossato le maglie di Cagliari (Esperia e Olimpia), Rieti, Roseto, Firenze, Arezzo, Mestre, Udine, Gorizia. Ottimo atleta che ha ereditato i geni di famiglia: il padre Alberto era colonna del Brill Cagliari che negli anni 70 giocava in serie A, mentre la nonna Claudia Testoni è stata campionessa europea degli 80 metri ostacoli a Vienna nel 1938, e prima ancora quarta all'Olimpiade di Berlino del 1936. Nonna Claudia era compagna di scuola e di squadra di Ondina Valla ed è stata inserita nella Hall of Fame della FIDAL. Non a caso il terzo tempo di Maurizio sembra quello di un atleta del salto triplo. «Sembrava - corregge lui - perché il fisico non è più quello di un tempo e mi sono adattato bene a fare l'esterno che tira da fuori».

Il rimpianto

Maurizio Pedrazzini stato anche il sesto uomo di lusso del Banco di Sardegna Sassari quando ritornò in serie A2: segnava 12 punti di media. «Mi fu proposto di restare in A2 con un minutaggio basso. Però io volevo giocare e cambiai squadra per restare in serie B. Col senno di poi almeno un anno in A2 avrei potuto farlo. È l'unico rimpianto che mi rimane». Aneddoti tantissimi in quattro decenni di basket. «A Udine portavo i capelli lunghi e mi chiamavano Tarzan anche per l'agilità; quando giocavo con Roseto, dopo un accesissima gara contro Montegranaro i tifosi avversari spaccarono due vetri del pullman. Oggi ci rido sopra, ma allora non fu piacevole: eravamo in gennaio e tirava un vento gelido».

La laurea in farmacia

Laurea in farmacia che gli è servita per il suo lavoro come imprenditore nel settore, cinque fi gli («il più grande gioca in Promozione per divertirsi») e nessuna dieta particolare per mantenersi... giovane. «Basta regolarsi a tavola. La birretta dopo la gara però sempre o quasi, così reintegro i sali minerali». Il segreto è il divertimento a competere. «Non mi piacciono i campionati Over, preferisco competere fi n che posso con i ventenni e i trentenni. Smettere? Solo quando non mi divertirò più, oppure se gli acciacchi mi fermeranno». Se qualcuno si aspetta il veterano che parla tanto e dà sempre consigli, con Pedrazzini resta deluso. «Nei time out lascio parlare l'allenatore, io sono troppo occupato a bere acqua e a riprendere fiato perché sto morendo...».