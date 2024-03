Al via la IX Caroli Basketball Cup U13

E' tutto pronto per la IX Caroli Hotels Basketball Cup U13, torneo internazionale di basket giovanile maschile e femminile riservato alla categoria Under 13 (nati/e nel 2011 e nel 2012) in programma nel Salento dal 28 marzo al 1 aprile.



Per il tabellone maschile partecipano: SMG Basket School Latina, Tam Tam Basketball Castel Volturno, Nuova Matteotti Corato, Nuova Pallacanestro Monteroni B, Happy Casa Brindisi, Teramo a Spicchi, Marino Lions Bianco, Pallacanestro Ugento, Happy Drake Giulianova, Pallacanestro Giarre, Marino Lions Rosso, Fortitudo Trani, Aurora Brindisi, Siracusa Basket, Basket Salzano, Nuova Pallacanestro Monteroni A.



Per il tabellone femminile partecipano: Basket Giarre, FIP Puglia Sud, Eteila Basket Aosta, Diablos Basket S.Agata, Team 79 Piazza Armerina, FIP Lazio, FIP Puglia Nord, Marino Lions.



Il torneo ha visto nelle precedenti edizioni la partecipazione delle rappresentative giovanili, tra le altre, di: Arvydas Sabonis Basketball School (Lituania), Promitheas Patrasso (Grecia), Helios Domzale (Croazia), Mens Sana Siena, Olimpia Milano, Benetton/De Longhi Treviso, Reyer Venezia, Auxilium Torino, Petrarca Padova, Scandone Avellino, Casale Monferrato, Porto San Giorgio, New Basket Brindisi. Il torneo, riservato alle società regolarmente tesserate con la Federazione Italiana Pallacanestro per la stagione sportiva 2023/24, prevede partite 5vs5 su campi di dimensioni regolamentari, con gironi eliminatori di sola andata, partite di piazzamento tra le squadre eliminate, semifinali e finale.