Mini basket, grande successo per l'8ª edizione della "Fonte Summer Cup"

ROMA (f.d.) - Ha preso il via anche quest'anno il tradizionale appuntamento con il Torneo "Fonte Summer Cup - Memorial Paolo Migliorati". Il Torneo Nazionale Minibasket targato Fonte Roma Basket è giunto alla sua ottava edizione ed è riservato alla categoria Esordienti. Le squadre che si stanno sfidando in questo weekend sul parquet del PalaFonte e sul Fonte Court sono: SG Fortitudo Bologna, i campioni in carica della Bees Pesaro, Città Futura Roma, Fonte Roma Basket, Olimpia Roma, Smit Roma, Basket Biancorossa Grosseto, International Basket Imola, Basket Cecina, Fortitudo Roma 1908, Jungle Team Palestrina, Basket Seregno, Roma Team Up, Smg Latina, Academy Terracina Basketball e Cab Aurora Jesi. Ma la grande novità di quest'anno del Memorial Migliorati è rappresentata dalla presenza della Categoria Esordienti Femminile: dopo sette edizioni tutte al maschile, infatti, per la prima volta, a grande richiesta, la kermesse si tinge anche di rosa con la partecipazione di otto squadre femminili, che sono: San Raffaele Roma, Jungle Team Palestrina, Roma Team Up, Smit Roma, Fonte Roma Basket, SG Fortitudo Bologna e Umbria Femminile. Dunque sono ben 24 le formazioni presenti con circa 500 bambini. Le due finalissime maschile e femminile sono previste domenica 2 giugno a partire dalle ore 12.