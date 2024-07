Gallinari: "Mi manca troppo vincere con l'Italia"

«Non mi piace chi si piange addosso. Facendo il professionista so che può accadere e che, se succede, bisogna subito guardare avanti. Invocare sfortuna o altro serve solo a deprimersi. Il mio primo pensiero è stato sempre: tornerò più forte di prima».

E dal lontano 23 dicembre 2006, quando esordì in azzurro, ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata.

«Tanta direi. Grazie per avermi ricordato che comincio ad essere vecchietto. Sono fiero del mio percorso in Nazionale anche se manca una vittoria, una medaglia. Mi fa male ripensare alle otto estati saltate per infortuni. In quei casi la rabbia era tanta. Io a questa canottiera con il tricolore tengo veramente. Ci sono state stagioni in cui ero senza contratto e avrei potuto proteggermi dicendo no. Invece è stato il contrario. Perché giocare in azzurro è un onore che la tua nazione ti concede».

È carico come non mai. Anche Pozzecco lo è?

«Come sempre, anzi addirittura di più. Un coach unico, con cui mi trovo benissimo. Difficile trovarne uno così nella Nba. Io mi tengo stretto il Poz».

In un Italbasket senza pivot lei può essere uno dei centri di gravità permanente?

«Certo, come lo sono Nik (Melli) o Willie (Caruso). C’è da sgomitare? portare blocchi? Prendere rimbalzi? Nessuno di noi si tirerà indietro».

Sorpreso del divorzio tra Melli e l’Olimpia?

«Da tifoso, avrei desiderato un altro epilogo. Però si vede che dappertutto non ci sono più bandiere, si considera poco il loro passato, il valore e ciò che rappresentano. Nik ora ha fatto una scelta, tornare al Fenerbahce. Gli ho detto: l’importante è che tu sia felice».