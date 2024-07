Perché il Basket non va in Vacanza , anzi l’estate è il momento migliore per crescere tecnicamente e fisicamente. E Il BkL Basket Città di Ladispoli scende in campo insieme alla città per una sfida che ha il sapore di grande pallacanestro. Due selezioni giovanili statunitensi provenienti dal Camp NBC, una femminile e l'altra maschile affronteranno due formazioni giovanili locali Alle ore 18, al PalaSorbo, via delle Primule, in campo le ragazze, a seguire alle 19.30 i ragazzi.