Basket, morto Joe  'Jellybean' Bryant: il padre di Kobe aveva 69 anni

Come riferito dai media americani, Joe Bryant è morto oggi all'età di 69 anni dopo esser stato colpito da un ictus nei giorni passati. A oltre quattro anni di distanza dal terribile incidente di cui sono stati vittima il figlio Kobe e la nipote Gianna Maria-Onore , la famiglia Bryant ha perso un altro suo componente, un'altra star del basket apprezzata anche in Italia.

La carriera cestistica di Joe Bryant

Joe Bryant, noto anche con il soprannome di Jellybean ha mosso i suoi primi passi a Filadelfia, nello stato americano della Pennsylvania. Dopo aver mosso i suoi primi passi nel basket con la maglia del college, venendo scelto dai Golden State Warriors nel primo turno del draft del 1975. Nel 1984 lo statunitense ha lasciato il proprio paese per proseguire la sua carriera in Italia, dove ha vestito le maglie di Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Dopo il ritiro è rimasto nel mondo del basket da allenatore, sfiorando anche un suo ritorno a Rieti nel 2009 in veste di manager.