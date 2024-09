Ladispoli e Cerveteri, nasce il polo del basket

Il Basket Ladispoli 1998 e la Rim Cerveteri delle Sorelle Rinaldi hanno dato vita ad un accordo per creare un grande Polo del Basket che possa permettere ai giovani di misurarsi in campionati senior da protagonisti e ai giocatori già affermati di calcare i palcoscenici che meritano.

Non solo si amplia lo spazio di attività nella zona del litorale a nord di Roma, ma è stata avviata una sinergia anche con il Parco di Veio, società gestita da Tony Santi e dai suoi figli Paolo e Giulio, che opera con le sue squadre giovanili nel territorio della Cassia e che servirà a dare maggiori opportunità di crescita ai sodalizi dell’una e dell’altra parte.

Alla base del Progetto, il potenziamento dello Staff Tecnico per offrire alle proprie atlete ed ai propri atleti, uno staff, tecnico e dirigenziale, di altissimo spessore.

La squadra dell’Under 15 del Basket Ladispoli 1998 è stata affidata a coach Angelo Bondi, che ha portato in alto i colori del litorale fino alla Serie A Femminile.

Per il settore maschile la scelta è caduta su Fabrizio Fabbri, il cui curriculum sportivo arriva alla Serie B Nazionale, a cui è stata affidata la Direzione Tecnica dell’intero settore maschile e la Divisione Regionale 2 del Basket Ladispoli 1998.

Sempre la BkL si occuperà della gestione della Serie C. Confermatissimo coach Giorgio Russo, protagonista della cavalcata che ha portato i ragazzi della Sua Squadra fino alla C Interregionale, che con il GM Daniele De Stradis hanno sfiorato nella scorsa stagione la conquista della Serie B.

La Gestione e responsabilità della DR1 (ex serie D) è affidata alla RIM SPORT nella persona del l'insostituibile Coach Antonio Pica, protagonista con Cerveteri della salita dalla Promozione alla Serie D che, con la Sua esperienza e capacità, guiderà una squadra fatta di giovani Provenienti dal Territorio sui parquet della Regione.

Presentazione – Domenica 29 settembre, a partire dalle 17.30 al PalaSorbo il Basket Ladispoli 1998 presenterà progetti, staff, squadre e sponsor. Un momento di aggregazione e di festa.

Ora la parola passa al campo dove l'obiettivo primario è far crescere sotto il profilo umano e tecnico tutti l i nostri Ragazzi e Ragazze nello Spirito e nei Valori dello Sport, e finalmente dare un segnale al territorio di crescita.