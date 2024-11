Anthony Davis, l'infortunio al piede: situazione da valutare

Oltre alla sconfitta, i Lakers dovranno affrontare anche le condizioni fisiche di Davis.

L'infortunio di Davis

Nella finale della partita persa a Detroit, Anthony Davis ha appoggiato male il piede sinistro dopo un salto.

Il giocatore dei Lakers ha però continuato l'azione fin quando il gioco si è fermato, sedendosi a terra a causa del dolore; ha subito ricevuto le cure dello staff medico.

Il dolore che lo tormenta è lo stesso che aveva già nel finale della scorsa stagione, e che lo ha accompagnato anche ai Giochi Olimpici di Parigi.

Subito dopo la partita ha affermato: "Sono atterrato proprio sul punto che mi uccide e ora dovrò parlare con il mio trainer per capire esattamente cosa stia succedendo. E' un problema che sto gestendo dall'estate, e il mio obiettivo è quello di essere sempre in campo. Questa volta, però, ho fatto un movimento che ha riacceso il dolore. Vedremo il da farsi."

Lakers in allarme

Le condizioni fische di Anthony Davis mettono in allarme la squadra, partita fortissimo con tre vittorie ma a Detroit ha subito la terza sconfitta su quattro partite giocate in trasferta.

Se il giocatore si dovesse fermare, le cose per i Lakers potrebbero peggiorare in quanto Davis è stato fin qui il migliore della squadra in stagione (31.8 punti e 9.7 rimbalzi di media).

Per ora però è ancora tutto in bilico poiché non è stato inserito nella lista infortunati in vista della prossima partita contro Memphis, ma la situazione è tutta da valutare.