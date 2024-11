Virtus Gvm Roma scatenata: arriva il centro croato Radunic per sognare i playoff

Tra parquet e mercato, non si ferma la corsa della Virtus Gvm Roma 1960, che dopo aver centrato la quinta vittoria consecutiva in campionato, piazza un altro colpo strategico per le ambizioni stagionali. La società capitolina dà il benvenuto a Matej Radunic, centro croato di esperienza in grado di rafforzare ulteriormente il roster di coach Tonolli dopo l’arrivo nello scorso ottobre dell’esterno Yancarlos Rodriguez, punto di forza e trascinatore nella recente scalata in classifica della squadra romana. “Ho scelto Roma per il progetto, per la città, per la voglia di affrontare un campionato molto competitivo” le prime parole del gigante ex Montecatini classe 1996, tornato in Italia dopo la parentesi a Taiwan con un obiettivo preciso: “Dobbiamo dare seguito a questa striscia di risultati positivi, mi sento bene, sono pronto a mettermi a disposizione e aiutare i miei nuovi compagni”.