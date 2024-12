Virtus Roma, due gare di fila al PalaTiziano per sognare: i dettagli

E' un momento magico per la Virtus Gvm Roma 1960 . Basta vedere le nove vittorie negli ultimi dieci match disputati e i due successi consecutivi contro Luiss Roma e Sant’Antimo. L’obiettivo, adesso, è di chiudere in crescendo questo 2024 e iniziare al meglio il nuovo anno con due gare consecutive in casa. La Virtus Gvm Roma 1960 si è goduta il Natale al terzo posto nel girone B in attesa dell’avvincente sfida di sabato 28 dicembre al Palazzetto dello Sport alle ore 20 contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia (biglietti disponibili su www.virtusroma1960.it con vendita dei tagliandi vietata ai residenti nella provincia di Bari). Un’altra partita d’alta classifica, un altro banco di prova per il roster di Alessandro Tonolli, che in questo ultimo periodo ha dimostrato una notevole solidità mentale, soprattutto nella gestione dei momenti difficili della gara. Oltre agli sforzi della società sul mercato, la crescita della personalità del gruppo sta facendo la differenza. Negli ultimi due mesi, infatti, la Virtus si è fermata soltanto al cospetto della capolista imbattuta Roseto.

Virtus Roma, l'appello di Tonolli

Soddisfatto, ma già proiettato verso il prossimo giro di boa, Alessandro Tonolli: “Sarà comunque fondamentale - spiega il coach - cercare di migliorare per chiudere al meglio il girone di andata contro Ruvo di Puglia e Latina. Per salutare al meglio questo 2024 abbiamo bisogno di tutti i nostri tifosi sabato prossimo al Palazzetto”. Invito che ancora una volta è stato accolto dai tifosi della Virtus, pronti a riempire l’impianto di viale Tiziano che in questa stagione ha regalato sempre un’atmosfera da tutto esaurito, trascinando la squadra verso l’obiettivo condiviso di puntare sempre più in alto. L’appuntamento successivo è in programma il 4 gennaio per l’ultima gara del girone d’andata contro la Benacquista Assicurazioni Latina, anticipata di un giorno per evitare la concomitanza con il derby di calcio della Capitale.