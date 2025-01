Basket, Napoli batte Tortona e torna a sperare nella salvezza

NAPOLI - Nel campionato di Serie A1, Napoli trova il secondo successo della stagione contro Tortona. Nel secondo anticipo della 14ª giornata di andata, la squadra partenopea si impone per 92-83 sulla formazione piemontese che interrompe così la propria striscia positiva che durava da tre turni. Serata di grazia per Pullen e Green che mettono rispettivamente a referto 28 e 20 punti. La vittoria consente alla squadra allenata da coach Valli di agganciare Cremona, domenica attesa dalla sfida in programma a Trento.